— "Я видео снимаю, молодые люди! Хватит высмаркиваться, блин!” Невероятная наглость, но это на мой взгляд.
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— "Я видео снимаю, молодые люди! Хватит высмаркиваться, блин!” Невероятная наглость, но это на мой взгляд.