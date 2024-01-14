Любители отменять концерты звезд в ХМАО взялись за реперов

Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт репера Кишлака в Сургуте. Они утверждают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ, и пишут доносы в правоохранительные органы.
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