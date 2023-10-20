Владимир Путин дал поручение утвердить план развития особой экономической зоны «Стабна»

На ее территории планируется реализовать не менее шести инвестпроектов Президент России Владимир Путин поручил доразработать и утвердить план развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Стабна» в Смоленском районе.
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