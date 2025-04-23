Новые льготы для IT-компаний ввели в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля, ФедералПресс. В Нижегородской области власти приняли решение увеличить перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут претендовать на компенсацию НДФЛ, уплаченного за наемных работников в сфере информационных технологий.