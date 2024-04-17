Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    ага, вот только на усраине правят евреи аж с 1991 года. Эту поговорку придумали тупые рагули, чтоб как то оправдать с...Офигеть!.. или......
  • Одиссей
    На выход - это слабо. Нужна показательная порка и не одна, чтобы ВСЕ поняли, что шутки закончились. «Или отправишься...
  • Игорь Максаков
    Бесхребетные все господа, друг за друга постоять не можете. Пишите Бастрыкину, он этого следователя сразу на выход по... «Или отправишься...

Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

Власти Подмосковья предлагают перенять опыт ОАЭ и селить гастарбайтеров на «закрытых территориях»

Документ, подписанный вице-губернатором Московской области Романом Каратаевым (экс-сотрудник ФСБ, который курирует вопросы осуществления мер по охране собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, борьбе с преступностью и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх