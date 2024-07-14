Странности в покушении на Трампа ▪️Перед выступлением Секретная служба должна была проверить все возможные точки, откуда можно было вести стрельбу, но этого, судя по всему, не было сделано.
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Странности в покушении на Трампа ▪️Перед выступлением Секретная служба должна была проверить все возможные точки, откуда можно было вести стрельбу, но этого, судя по всему, не было сделано.
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