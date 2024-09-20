Вот ссылка на статью, кому интересно прочитайте: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024004355.
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Вот ссылка на статью, кому интересно прочитайте: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024004355.