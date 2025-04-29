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"Снова переиграл": После слов Путина на Украине начался "шабаш". Ветеран "Вагнера" ёмко объяснил "взрыв"

"Снова переиграл": После слов Путина на Украине начался "шабаш". Ветеран "Вагнера" ёмко объяснил "взрыв"

После слов Владимира Путина о перемирии в честь Дня Победы на Украине начался "шабаш". Комментаторы в местных пабликах "взорвались" - одни, даже не боясь расправы от своих же, называют Путина "настоящим мужиком", другие грозят ударами по Москве.

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