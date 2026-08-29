Альварес думает о переходе в «Арсенал». Лондонцы готовы включить Дьокереша в сделку с «Атлетико» (The Independent)

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес уже допускает переход в «Арсенал». Чемпион мира в составе сборной Аргентины хотел перейти в «Барселону», но мадридский клуб официально объявил , что не продаст 26-летнего форварда каталонцам: «Переговоров не было и не будет.