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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес думает о переходе в «Арсенал». Лондонцы готовы включить Дьокереша в сделку с «Атлетико» (The Independent)

Нападающий «Атлетико»  Хулиан Альварес уже допускает переход в «Арсенал». Чемпион мира в составе сборной Аргентины хотел перейти в «Барселону», но мадридский клуб  официально объявил , что не продаст 26-летнего форварда каталонцам: «Переговоров не было и не будет.

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