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Жители Новосибирской области могут выбрать объекты благоустройства до конца апреля

Жители Новосибирской области могут выбрать объекты благоустройства до конца апреля

Нацпроект "Жилье и городская среда" даёт возможность преображать города. Для этого жителям Новосибирской области надо успеть проголосовать за объект благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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