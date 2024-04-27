Жители Новосибирской области могут выбрать объекты благоустройства до конца апреля

Нацпроект "Жилье и городская среда" даёт возможность преображать города. Для этого жителям Новосибирской области надо успеть проголосовать за объект благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
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