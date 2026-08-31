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Тульские новости

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Олег Кравченко оценил важность премии «Тульский бизнес-2026»

Олег Кравченко оценил важность премии «Тульский бизнес-2026»

Ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко поделился с «Тульскими новостями» мнением о предстоящей премии «Тульский бизнес-2026».

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