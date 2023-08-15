ВСУ возводят фортификационные сооружения на окраинах Купянска Харьковской области, используя тактику "живого щита".
Марочко: ВСУ используют "живой щит" для обороны на окраинах Купянска
Комментарии
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лина любимцева
В Купянске еще творятся страшные дела. Иностранные организации отбирают малолетних детей у родителей и вывозят в Чехию и Польшу. Зачем они это делают, никто не знает. Или на органы, или для извращенцев.... ЕСЛИ хотят, как эти доброхоты говорят, "спасти детей" - эвакуируйте детей вместе с семьями. Матерями, отцами, бабушками и дедушками. НЕТ!! Отбирают детей и увозят. И ЕЩЕ наркоман зелебобик инициировал принятие Радой Закона, по которому детей будут отбирать у родителей свободно и кто захочет, иностранные организации тоже. Нужно поскорее брать Купянск, СПАСАТЬ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЬИ!!
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15 час.
лл
лина любимцева
БОЖЕ, БОЖЕ!!!... ЧТО ТВОРИТСЯ НА УКРАИНЕ!!!! К власти там пришел САТАНА!!
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15 час.
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