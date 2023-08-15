Марочко: ВСУ используют "живой щит" для обороны на окраинах Купянска

лина любимцева

В Купянске еще творятся страшные дела. Иностранные организации отбирают малолетних детей у родителей и вывозят в Чехию и Польшу. Зачем они это делают, никто не знает. Или на органы, или для извращенцев.... ЕСЛИ хотят, как эти доброхоты говорят, "спасти детей" - эвакуируйте детей вместе с семьями. Матерями, отцами, бабушками и дедушками. НЕТ!! Отбирают детей и увозят. И ЕЩЕ наркоман зелебобик инициировал принятие Радой Закона, по которому детей будут отбирать у родителей свободно и кто захочет, иностранные организации тоже. Нужно поскорее брать Купянск, СПАСАТЬ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЬИ!!