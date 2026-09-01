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Чёрный рыцарь: как космический чехол стал древним спутником

Чёрный рыцарь: как космический чехол стал древним спутником

Есть вещи, которые выглядят убедительно только до тех пор, пока не начинаешь задавать вопросы. Именно так произошло с историей, которую интернет называет «Чёрный рыцарь».

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