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«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

Дай палец и руку откусят. Примерно так ведут себя мигранты в нашей стране, и тому есть реальные доказательства.

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Комментарии
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dmitriev4141 дмитриев
Как же этим продажным шкурам жить без подачек от диаспор, привыкли к тому, что они не несут ни какой ответственности, спроса с верху  то нет, или все  заодно, ручки греют.
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15 час.
dmitriev4141 дмитриев
Докатились. Что, они остаются на своих должностях ??
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15 час.
Александр Батт
При чем здесь Гебельс?. У нас огромные неосвоенные пространства, и переизбыток мигрантов, приехавших на заработки. Вот и надо их использовать для освоения отдаленных НЕЗАСЕЛЕННЫХ территорий. Они хорошо заработают. И для страны польза.
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12 час.

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