«Бочка с порохом для всех». Что мешает мигрантам соблюдать российские законы

dmitriev4141 дмитриев Как же этим продажным шкурам жить без подачек от диаспор, привыкли к тому, что они не несут ни какой ответственности, спроса с верху то нет, или все заодно, ручки греют.

dmitriev4141 дмитриев Докатились. Что, они остаются на своих должностях ??