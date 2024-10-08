Харрис уклонилась от ответа, поддержит ли она вступление Украины в НАТО

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах Камала Харрис не стала прямо отвечать на вопрос, будет ли она поддерживать присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в случае ее избрания на высший государственный пост.
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