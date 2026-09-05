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Никулин о 3:4 от «Ак Барса»: «Сами себе проиграли, не должны так начинать 3-й период. Кайфово играть с Кузнецовым, он понимает игру»

Нападающий « Сибири » Степан Никулин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (3:4 Б). «Очень соскучился по хоккею, с нетерпением ждал матча и в целом начала сезона.

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