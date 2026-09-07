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Газета.ру

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Синоптики зафиксировали рекордно высокую для сентября во Франции температуру

Синоптики зафиксировали рекордно высокую для сентября во Франции температуру

Франция обновила национальный рекорд температуры для сентября. Об этом сообщает Le Monde.В публикации отмечается, что рекорд был зафиксирован 6 сентября в в городе Лавор департамента Тарн на юге страны.

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