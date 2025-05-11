Гастроли Севастопольского театра в Москве прошли без Ильдара Абдразакова

На Новой сцене Большого театра состоялись первые гастроли Севастопольского театра оперы и балета, художественным руководителем которого в декабре 2024 года назначен всемирно известный оперный бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.
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