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А началось с рисунков на обоях: уникальная выставка картин открылась в Уссурийске

А началось с рисунков на обоях: уникальная выставка картин открылась в Уссурийске

В уссурийском Центре народного творчества открылась персональная выставка художника Елены Туркиной. В акварели запечатлены живописные уголки Приморья и узнаваемые уссурийцами городские локации.

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