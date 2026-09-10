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Из Тверской области на пьедестал: спортсмен завоевал серебро на «Кубке доброй воли»

Из Тверской области на пьедестал: спортсмен завоевал серебро на «Кубке доброй воли»

В начале сентября 2026 года в Москве прошли юбилейные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».

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