Первое полностью механическое сердце с технологией магнитной подвески успешно имплантировано человеку Максим МорозовВ рамках новаторского медицинского исследования, проведённого под эгидой Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), человеку впервые было имплантировано полностью механическое сердце, разработанное компанией BiVACOR.
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