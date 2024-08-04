Первое полностью механическое сердце с технологией магнитной подвески успешно имплантировано человеку Максим МорозовВ рамках новаторского медицинского исследования, проведённого под эгидой Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), человеку впервые было имплантировано полностью механическое сердце, разработанное компанией BiVACOR.