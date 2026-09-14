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Светлана Иванова проверила ремонт дороги к Троицкому монастырю: «Путь к святыне должен быть достойным»

Светлана Иванова проверила ремонт дороги к Троицкому монастырю: «Путь к святыне должен быть достойным»

ТЮМЕНЬ, 14 сентября, ФедералПресс. Депутаты Тюменской городской думы продолжают системную работу по реализации наказов граждан.

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