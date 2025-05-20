Китай продолжит вносить вклад в глобальное здравоохранение 

Делегация КНР на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения /ВАЗ/ в ходе пресс-конференции рассказала о последних достижениях Китая в области здравоохранения и о вкладе в глобальное управление здравоохранением, подтвердив приверженность страны построению сообщества гигиены и здоровья всего человечества, сообщает romanian.
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