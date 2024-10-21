Седокова поставила точку в отношениях с молодым мужем и подала на развод

Пара, состоявшая в отношениях на протяжении пяти лет, прошла через множество взлетов и падений. Несмотря на постоянные попытки восстановить брак, страсти, которые когда-то связывали их, постепенно угасли.
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