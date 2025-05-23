Готовьте зонты: дожди с грозами обрушатся на Приморье в ближайшие выходные

В ближайшие выходные, 24 и 25 мая, в Приморье ожидаются грозы и дожди. Появление осадков связано с ростом атмосферного давления, а подробнее о погоде рассказали синоптики «Примгидромета», сообщает PRIMPRESS.
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