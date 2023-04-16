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Челябинский депутат получил орден Мужества за ведение аэроразведки

Челябинский депутат получил орден Мужества за ведение аэроразведки

Военную награду вручили Олегу Голикову.Доброволец из Челябинской области депутат Олег Голиков получил орден Мужества из рук первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

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