Индивидуальное строительство в 2025 году: новый тренд на рынке жилья России

Русские выводят средства с депозитов, что вызывает изменения на рынке недвижимости. Эксперт Ирина Радченко прогнозирует рост интереса к индивидуальному жилищному строительству как ключевому тренду 2025 года.
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