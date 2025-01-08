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Индивидуальное строительство в 2025 году: новый тренд на рынке жилья России

Индивидуальное строительство в 2025 году: новый тренд на рынке жилья России

Русские выводят средства с депозитов, что вызывает изменения на рынке недвижимости. Эксперт Ирина Радченко прогнозирует рост интереса к индивидуальному жилищному строительству как ключевому тренду 2025 года.

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