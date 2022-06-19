Военное обозрение

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Блокированные на «Азоте» украинские боевики готовы к продолжению переговоров

Блокированные на «Азоте» украинские боевики готовы к продолжению переговоров

Блокированные на химическом предприятии "Азот" в Северодонецке ВСУшники и иностранные наемники подают сигналы о готовности к переговорам, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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