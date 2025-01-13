В Киеве высмеяли Зеленского после заявления Трампа о Гренландии

КИЕВ, 13 января, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Владимира Зеленского за молчание в свете заявлений избранного президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию к Штатам.
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