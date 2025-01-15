МССС заплатит за котлованы двух станций метро 4,4 млрд

В Приморском районе Петербурга начинается строительство вестибюлей двух станций метро Невско-Василеостровской линии: «Богатырская» (проектное название «Яхтенная») и «Планерная» (также известная как «Зоопарк»).
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