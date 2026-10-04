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30 взрывов в Киеве: ВС России атаковали крупнейшую ТЭЦ Украины

30 взрывов в Киеве: ВС России атаковали крупнейшую ТЭЦ Украины

Более 30 мощных взрывов прогремело минувшей ночью в Киеве. Об этом, публикуя видеокадры, сообщает Telegram-канал Shot.

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