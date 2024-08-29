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Китай

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МИД КНР: Китай готов объединить усилия с международным сообществом для содействия процветанию Африки

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Поддержка развития Африки является общей обязанностью международного сообщества, и Китай готов рука об руку с международным сообществом совместно стимулировать процветание и развитие Африки, а также приносить пользу африканскому народу, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции.

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