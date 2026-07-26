В Актау пройдет OPEN AIR «ӘDILET EVENT» с участием звезд казахстанской эстрады и дрон-шоу

Музыкальный фестиваль пройдет в амфитеатре на берегу Каспийского моря, передает inAktau.kz. Жителей и гостей Актау приглашают на OPEN AIR «ӘDILET EVENT», который состоится 27 июля в амфитеатре, расположенном в 15-м микрорайоне.
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