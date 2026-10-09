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Царьград

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Минск примет 300 экспертов по ИИ из пяти стран на форуме IT-Академграда

Минск примет 300 экспертов по ИИ из пяти стран на форуме IT-Академграда

Пятый форум IT-Академграда соберет в Национальной академии наук более 300 специалистов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции для обсуждения технологий искусственного интеллекта.

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