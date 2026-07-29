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Газета.ру

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Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в регионах Сибири и Дальнего Востока

Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в регионах Сибири и Дальнего Востока

В пяти областях в ближайшие дни ожидаются паводки. Такая ситуация коснется Тюменской, Амурской областях, в республике Якутия, в Приморском крае и в Еврейской автономной области, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

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