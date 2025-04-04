Россия и Куба заключили 13 соглашений о партнерстве

13 соглашений о партнерстве заключили Россия и Куба, 4 апреля сообщает РИА Новости. В рамках официальной поездки на Кубу российской делегации под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко прошла церемония подписания двусторонних соглашений, сообщает корреспондент агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии