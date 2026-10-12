Гоночная Lada Iskra будет стоить почти 7 млн рублей — это одна из самых мощных машин АвтоВАЗа. Тачка получила 1,6-литровый турбомотор на 218 сил, секвентальную шестиступенчатую коробку, облегчённый кузов, каркас безопасности, аэрообвес и 17-дюймовые диски.