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Сорокин потерпел 2-е поражение в сезоне – 39 сэйвов из 42 против «Нью-Джерси». У него 1 победа в 3 играх

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 42 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:4).

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