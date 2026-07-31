📹❗️Официальные кадры Аэрокосмических сил КСИР демонстрируют вчерашний ночной удар по американским базам на территории Иордании и Кувейта с применением баллистических ракет средней дальности (БРСД) Emad.
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📹❗️Официальные кадры Аэрокосмических сил КСИР демонстрируют вчерашний ночной удар по американским базам на территории Иордании и Кувейта с применением баллистических ракет средней дальности (БРСД) Emad.