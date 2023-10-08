Националисты «Правого сектора»* расстреляли 22 человека в Снигиревке, расположенной в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Херсонской области, за их пророссийские взгляды, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
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