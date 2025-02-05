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  • геннадий чередников
    Давно пора! А то налоговые пид** ры обложили подоходным налогом денежное приложение к боевым наградам, а мигрантам вс...Мигранты ежегодно...
  • Семен Демин
    Вот кого надо облагать налогами, а не российских граждан, на которых держится власть, государство.Мигранты ежегодно...

«Миграционная революция»

«Миграционная революция»

МК профессор Жданов сравнил ситуацию с мигрантами в США и России Резкий поворот вновь избранного президента США Дональда Трампа в миграционной политике вызвал откровенную тревогу западных аналитиков – как это повлияет на общемировые, то есть, в основном, - западные процессы миграции? Отразится ли американский миграционный «зигзаг» на глобальной миграции, в основном - из Центральной Азии в Европу, том числеи в Россию, рассказал профессор Юрий Жданов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ, заслуженный юрист России.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...зачислять в учебные учреждения детей мигрантов можно будет только по результатам тестирования на знание русского языка.&quot; Это конечно хорошо, но как быть с теми, кто уже зачислен ранее, а языка толком не знает? То есть не знает на уровне, необходимом для усвоения материала. и тем самым тормозит весь класс?
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8 час.
Вадим Кузнецов
Все эти чудесные нововведения в законодательстве не дадут никакого эффекта до тех пор, пока прокуратура и суд будут крышевать чиновных мерзавцев-взяточников, которым &quot;дяди туралы&quot; могут &quot;занести&quot;. А громить коррупцию в России - значит покушаться на святое.🥵
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8 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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