МК профессор Жданов сравнил ситуацию с мигрантами в США и России Резкий поворот вновь избранного президента США Дональда Трампа в миграционной политике вызвал откровенную тревогу западных аналитиков – как это повлияет на общемировые, то есть, в основном, - западные процессы миграции? Отразится ли американский миграционный «зигзаг» на глобальной миграции, в основном - из Центральной Азии в Европу, том числеи в Россию, рассказал профессор Юрий Жданов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ, заслуженный юрист России.
«Миграционная революция»
Комментарии
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Андрей Павлов
"...зачислять в учебные учреждения детей мигрантов можно будет только по результатам тестирования на знание русского языка." Это конечно хорошо, но как быть с теми, кто уже зачислен ранее, а языка толком не знает? То есть не знает на уровне, необходимом для усвоения материала. и тем самым тормозит весь класс?
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8 час.
Вадим Кузнецов
Все эти чудесные нововведения в законодательстве не дадут никакого эффекта до тех пор, пока прокуратура и суд будут крышевать чиновных мерзавцев-взяточников, которым "дяди туралы" могут "занести". А громить коррупцию в России - значит покушаться на святое.🥵
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8 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
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