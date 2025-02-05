«Миграционная революция»

Андрей Павлов "...зачислять в учебные учреждения детей мигрантов можно будет только по результатам тестирования на знание русского языка." Это конечно хорошо, но как быть с теми, кто уже зачислен ранее, а языка толком не знает? То есть не знает на уровне, необходимом для усвоения материала. и тем самым тормозит весь класс?

Вадим Кузнецов Все эти чудесные нововведения в законодательстве не дадут никакого эффекта до тех пор, пока прокуратура и суд будут крышевать чиновных мерзавцев-взяточников, которым "дяди туралы" могут "занести". А громить коррупцию в России - значит покушаться на святое.🥵