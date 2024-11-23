Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии Администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии.
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Сенатор Пушков: администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии Администрация США предоставит Киеву ядерное оружие только в невменяемом состоянии.
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