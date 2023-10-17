ФСБ задержала в Крыму россиянина, собиравшего информацию для СБ Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму российского гражданина по подозрению в сборе информации для службы безопасности Украины (СБУ), также он создавал на полуострове тайники с боеприпасами.
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