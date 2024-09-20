Bloomberg: в США начали проверку публикации Маска об отсутствии покушений на Байдена

Бизнесмен задался вопросом, почему никто не покушается на представителей Демократической партии Секретная служба Соединенных Штатов начала проверку удалённой публикации американского бизнесмена Илона Маска, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.