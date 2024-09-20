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Петербургский дневник

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  • Неизвестно Неизвестно
    В трудные времена люди всегда чуда ждут и не важно от когоПочему люди верят...
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    Нафига каким-то подрядчикам деньги за снос платить. Дайте хохлам точные координаты, они забесплатно снесут, прямиком ...Подрядчик заверша...
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Bloomberg: в США начали проверку публикации Маска об отсутствии покушений на Байдена

Бизнесмен задался вопросом, почему никто не покушается на представителей Демократической партии Секретная служба Соединенных Штатов начала проверку удалённой публикации американского бизнесмена Илона Маска, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

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