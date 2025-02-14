В Госдуму внесён законопроект о защите русского языка, почему бизнес против?

M T

С началом 1-й Мировой уже была аналогичная кампания. Официант должен был стать "блюдоносцем". А потом стало не до этого. Защитить русский язык можно только повышением уровня грамотности и появлением русских брендов мирового уровня... Как Калашников или Водка Смирнофф🤣 Не будет этого - станет не до борьбы с ритейлерами и шоу-румами. А русский мат - даже может выйти на качественно новый уровень.