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В Госдуму внесён законопроект о защите русского языка, почему бизнес против?

В Госдуму внесён законопроект о защите русского языка, почему бизнес против?

Законопроект о защите русского языка от заимствований был внесён в нижнюю Палату российского Парламента ещё полтора года назад.

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Комментарии
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M T
С началом 1-й Мировой уже была аналогичная кампания. Официант должен был стать &quot;блюдоносцем&quot;. А потом стало не до этого. Защитить русский язык можно только повышением уровня грамотности и появлением русских брендов мирового уровня... Как Калашников или Водка Смирнофф🤣  Не будет этого - станет не до борьбы с ритейлерами и шоу-румами. А русский мат - даже может выйти на качественно новый уровень.
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6 час.
СК
Сергей Ковалев
бизИнес вполне может отделить мх от котлет, брендовые названия зарубежных продуктов можно сохранять и тут нет ничего сложного, а вот когда продукт ли, компания ли РФ звучат на английском, например, то это борщ. можно понять при наличии зарубежных офисов и представительств, но и это всё.
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3 час.
Anatoliy Fomin
анготупизация ведет к деградации...
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31 мин.
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