Топ-5 удивительных фактов о мысе Тобизина

Одно из самых живописных мест Приморского края – мыс Тобизина. Излюбленная достопримечательность всех туристов: с вершин скал открываются живописные виды на Японское море, а необычные валуны на берегу привлекают фотолюбителей своей фактурой.
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