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Театр абсурда

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Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные при отступлении из Новогродовки (Покровское направление) устроили очередное массовое убийство мирных жителей.

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