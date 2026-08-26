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SPLETNIK

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Основательница Wildberries Татьяна Ким запустила собственный мессенджер

Основательница Wildberries Татьяна Ким запустила собственный мессенджер

Основательница маркетплейса Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Ким запустила собственный мессенджер WB Chat, о создании которого говорила в начале лета.

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