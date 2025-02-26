Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валентина смольникова
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После договорняка

Вот   придумалась  антиутопия. хотя  какая   это  антиутопия, если    это   точный  прогноз.  в  общем,  придумалось  вот  такое  под  условным   названием   "После  договорняка".

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