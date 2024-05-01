Не хочет стоять у него на пути: стала известна причина развода Петра Чернышева

Петра Чернышева поистине можно назвать образцово-показательным мужем. Уже несколько лет он работает без отдыха и отпуска, чтобы обеспечить жизнь своей семье, а также оплачивать лечение тяжелобольной супруге – Анастасии Заворотнюк.
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